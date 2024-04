Iliad poursuit son investissement dans la formation des jeunes en Italie avec notamment une bourse de 15 000€ pour 10 étudiants

Le projet Iliadship entame sa deuxième saison en Italie, il doit durer encore 9 ans. L’opérateur prévoit un investissement de plus d’1 million d’euros. Chaque année, pas moins de 10 étudiants universitaires vont obtenir des bourses, des stages et des cours de mentorat pour une durée de 2 ans.

Moins d’un an après avoir lancé son programme Iliadship, l’opérateur italien de la maison-mère de Free remet le couvert. Dès aujourd’hui et jusqu’au 30 juin 2024, l’appel à participation à la deuxième édition de ce projet avec lequel iliad Italia investit dans le monde de l’enseignement universitaire pour soutenir les compétences des jeunes et les accompagner dans leur insertion dans le monde du travail.

Dans le détail, ce programme s’adresse aux jeunes étudiants de moins de 24 ans qui sont inscrits ou ont l’intention de s’inscrire à des cours de master en STEM, sciences sociales et arts et lettres .Chacun des 10 étudiants sélectionnés débutera un parcours de deux ans qui comprend une bourse d’une valeur de 15 000 euros, un tuteur choisi parmi les salariés de l’entreprise, un mentor parmi les membres du Conseil Consultatif, une formation avec des ateliers thématiques ainsi qu’un stage extrascolaire à activer chez l’opérateur ou dans une entreprise partenaire.

“La première édition de l’appel à l’iliadship, lancée en juin 2023 , a eu une résonance nationale avec des centaines de candidatures venant de toute l’Italie. La première promotion d’étudiants sélectionnés, 50% de femmes et 50% d’hommes, poursuit avec succès son parcours de formation et de mentorat. Les lauréats de la première édition sont spécialisés dans divers domaines, dont l’ingénierie, l’informatique et l’IA, mais aussi la philosophie, le droit et l’économie”, se félicite Iliad.

Benedetto Levi, PDG d’iliad commente aujourd’hui : « Chaque jour, nous travaillons avec la conscience que créer des connexions durables est notre mission. Mais sans compétences, c’est une mission vouée à rester incomplète. Iliadship est la réponse dans le plus pur style iliad : un projet innovant qui met – comme toujours – la communauté, en l’occurrence les étudiants, au centre. Pendant deux ans, nous accompagnons les filles et les garçons avec une contribution financière de premier ordre pour les bourses italiennes, que nous soutenons avec des mentors et des tuteurs de très haut niveau. En renouvelant cet engagement année après année, nous investissons dans le renforcement des compétences accessibles à l’ensemble de l’écosystème italien”.

Le programme doit durer jusqu’en 2033 et Iliad prévoit un investissement de plus d’un million d’euros, avec un point d’étape réalisé à mi-chemin.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox