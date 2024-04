La 5G SA de Free Mobile gagne du terrain, un nouveau cap de franchi pour les chasseurs d’antennes

Pas encore commercialement active, la 5G Standalone de Free Mobile commence à s’étendre sur tout le territoire depuis moins d’un mois. Plus de 1000 sites ont été identifiés.

La communauté de chasseurs d’antennes Free Mobile se montre actuellement très mobilisée et il y a de quoi. Détectée pour la première fois aux alentours du 10 mars dernuer, la 5G SA de Free Mobile qui repose sur un coeur de réseau 5G et non 4G comme c’est le cas depuis plus de 3 ans, est au centre d’une traque aujourd’hui sur tout le territoire bien que le réseau ne soit pas encore actif.

Grâce à l’application RNC Mobile, les utilisateurs peuvent désormais dénicher dorénavant l’identifiant de la 5G SA durant leurs recherches en extérieur, à savoir le fameux gNB. Selon les statistiques de @fr33mobile de la team RNC Mobile, un nouveau cap vient d’être franchi. Au 1er avril 2024, 1000 sites 5G SA ont été identifiés par la communauté contre près de 300 le 22 mars dernier. Cela sous-entend que Free Mobile a probablement rendu compatibles davantage de sites que ceux découverts jusqu’à présent.

La 5G autonome de Free Mobile va surtout apporter une latence très réduite et permettre une utilisation optimale aux industriels avec l’activation de nouvelles fonctionnalités telles que le découpage de réseau, à savoir le slicing.

Source : X (Vache GTI)

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox