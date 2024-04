L’application myCanal se démarque totalement grâce à cette fonctionnalité

Une fonctionnalité très pratique sur myCanal vous permet de revenir jusqu’à 8 heures en arrière sur les programmes.

Vous avez manqué le programme que vous souhaitiez voir et vous ne souhaitez pas attendre qu’il soit disponible en replay ? MyCanal a la fonctionnalité qu’il vous faut si votre programme a été diffusé dans les 8 dernières heures sur les chaînes en direct.

Vous connaissez surement le start over, qui vous permet de revenir au début d’un programme en cours de diffusion. Avec “revoir” myCanal vous permet de naviguer dans les programmes diffusés dans les 8 dernières heures. Que vous soyez sur TV, ordinateur ou smartphone, il est possible de faire un retour de plusieurs heures en arrière. Vous pouvez reculer de 10 secondes en 10 secondes en utilisant le bouton dédié ou aussi déplacer le curseur sur la timeline. Sur ordinateur et smartphone, vous pouvez également cliquer sur l’icône en forme d’horloge pour ouvrir un menu déroulant permettant de visualiser clairement les programmes des 8 dernières heures. Sur téléviseur, il faudra cliquer sur la flèche du haut de votre télécommande et aller dans la section “revoir”.

À titre de comparaison, OQEE permet de revenir jusqu’à 4 heures en arrière sur certaines chaînes depuis ce mois de mars 2024.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox