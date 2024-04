Clin d’oeil : la Freebox Ultra en guest-star chez Qualcomm

Le nouveau bolide de Free est parti rendre visite à l’inventeur de son moteur lors du MWC de Barcelone le mois dernier.

“A Barcelone, comme un air de jamais vu”, près d’un mois après son lancement en grande pompe au sein du siège de Free, la nouvelle Freebox Ultra a pris l’avion pour se rendre à Barcelone afin de participer au Mobile World Congress, plus grand salon de l’industrie de la téléphonie mobile. A cette occasion, la nouvelle box ultra puissante de Free, la première à proposer du WiFi 7 dans le monde et sans conteste la plus rapide du pays avec ses 8 Gbits/s symétriques, a voulu passer incognito en s’installant sur le stand de Qualcomm au milieu d’autres appareils équipés par le géant américain des technologies.

Mais pourquoi ? Beaucoup ne le savent pas, la Freebox Ultra est équipée d’une plateforme haute performance Qualcomm® Networking Pro 820, dotée d’un processeur quad-core 2,2GHz.

“Pour nous accompagner dans ce véritable challenge technologique, nos équipes qui fabriquent en interne toutes nos Freebox ont fait appel à la technologie de processeurs de pointe de Qualcomm”, a rappelé Free sur son compte Linkedin, l’occasion pour lui de dévoiler quelques photos de son nouveau bolide en guest-star chez Qualcomm.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox