Free innove sur les réseaux fibre avec une toute nouvelle solution très efficace et se voit déjà récompensé

Grâce à sa solution Infrabird, Free parvient à faire chuter à 45% les besoins de maintenance sur ses réseaux fibre de quoi réduire considérablement les déplacements de ses techniciens.

Infrabird, c’est la nouvelle solution innovante de surveillance des interventions sur site pour les nœuds d’infrastructure FTTH, basée sur les technologies IoT et NFC. Présentée par Free en marge du Mobile World Congress de Barcelone le mois dernier, cette innovation a été expérimentée “à Meaux avec l’ensemble des opérateurs commerciaux, en partenariat avec Aginode, formerly Nexans Telecom & Data”, a annoncé Free la semaine dernière sur son compte Linkedin.

Avec cette nouvelle solution, déployée durant 18 mois, ses équipes ont pu “mieux monitorer à distance la planification des interventions et donc des accès aux armoires réseaux, faisant chuter à 45% les besoins de maintenance”, assure le FAI. Durant le MWC, le think tank européen IDATE spécialisé dans l’économie numérique, a récompensé les projets les plus innovants en matière de décarbonation. Free s’est vu récompensé dans la catégorie « leading sustainable network operators » pour cette innovation qui permet de réduire considérablement les déplacements de ses techniciens, limitant par la même occasion leur empreinte carbone !

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox