Free continue d’améliorer son application Freebox Files

Nouvelle mise à jour sur Android et iOS de l’application officielle de Free qui permet de gérer facilement depuis un smartphone tous les fichiers contenus sur leur disque dur Freebox.

Dans une nouvelle version grand public sur Android et sur iOS (1.16.1), l’application Freebox Files devient encore plus stable, annoncent les développeurs. Sur l’OS de Google, une des fonctionnalités phares a reçu des améliorations afin d’optimiser l’expérience utilisateur, il s’agit de la sauvegarde automatique des photos sur votre disque.

Développée par l’opérateur, Freebox Files a été lancée en octobre 2022. Elle transforme votre Freebox en un véritable centre de stockage et de partage de fichiers accessible à tout moment. Sa fonction première est d’offrir un accès direct et simplifié à l’ensemble des fichiers stockés sur le disque dur de la Freebox ou sur un dispositif de stockage externe rattaché à celle-ci. Les abonnés peuvent notamment ajouter et lire des fichiers, et donc sauvegarder leurs photos et vidéos automatiquement sur le disque, et ainsi les retrouver à tout moment, cela évite tout problème de stockage sur votre smartphone. Autre possibilité, lancer des téléchargements de vidéos (torrent, lien magnet), musiques, photos, textes depuis un smartphone. Un outil de partage de contenus avec les proches est aussi intégré et c’est à vous de choisir la durée souhaitée. D’autres fonctionnalités sont de la partie comme un lecteur vidéo et de musique.

Dans une précédente mise à jour sur les deux OS, un nouveau mode liste détaillée a été intégré afin de visualiser le nom de votre fichier sur plusieurs lignes. Des astuces pour découvrir des fonctionnalités ont été ajoutés dans le menu “Plus”.

