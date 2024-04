Free change soudainement de nom pour éviter tout anglicisme fâcheux

C’est le jour-j, la vague des poissons d’avril est lancée pendant 24 heures, même chez Free, ou plutôt chez “Gratuit”.

Top départ du jour le plus long de l’année pour les journalistes : le 1er avril est la journée des canulars et des blagues à foison, même de la part de Free. Sur les réseaux sociaux, l’opérateur fait le choix de faire plaisir aux anti-anglicismes. Lancé en avril 1999, Free déclare 25 ans plus tard enfin sa flamme à la langue française sur les réseaux sociaux en changeant de nom pour s’appeler désormais “Gratuit”. Sur X, il annonce aujourd’hui : “on avait des choses à vous dire, mais on préfère vous montrer. Free devient Gratuit”.

On avait des choses à vous dire, mais on préfère vous montrer.

Free devient Gratuit.#NouvellePhotoDeProfil pic.twitter.com/cnL79UzoQR — Gratuit (@free) April 1, 2024

Le trublion des télécoms aurait pu aller encore plus loin dans sa démarche en rendant toutes ses offres gratuites afin de coller au mieux à sa nouvelle appellation, mais ne rêvons pas, il n’augmente pas ses prix c’est déjà ça.

Pour être un peu plus sérieux, pourquoi Free s’appelle Free ? Outre l’idée de gratuité, comme la proposition initiale de mettre à disposition un accès à internet gratuit, le nom est également venu de l’ancêtre d’internet, le minitel. On vous en dit plus dans cette vidéo.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox