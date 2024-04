Free Mobile envoie un mail à ses abonnés pour leur proposer jusqu’à 300 euros de réduction s’ils passent à l’iPhone 15/Pro

Les abonnés Free Mobile qui souhaitent de débarrasser de leur iPhone 11 pourraient être tentés par cette nouvelle offre de l’opérateur.

“Jusqu’au 15 avril seulement, faites reprendre votre iPhone actuel et profitez d’une offre exceptionnelle pour passer à l’iPhone 15, toujours à prix Free”, pour les abonnés Free Mobile qui ont accepté de recevoir des offres commerciales de l’opérateur par mail, l’ex-trublion les informe aujourd’hui dans un courriel d’importantes promotions sur les derniers flagships d’Apple.

Ainsi l’iPhone 15 bénéficie jusqu’à 280€ de réduction, soit 100€ de remise immédiate, mais aussi 50€ de remboursés sur demande ainsi que 130 euros pour la reprise d’un iPhone 11 64 Go en parfait état. Cette offre est sans surprise soumise à conditions avec un Forfait Free 5G ou Série Free : “Soit 899€ au lieu de 999€ après 100€ de remise immédiate jusqu’au 27/06/2024 + 50€ remboursés sous forme d’avoir sur facture valable du 28/03/2024 au 24/04/2024. Demande de remboursement à adresser depuis l’Espace Abonné, dans un délai de 30 jours maximum à compter de la date de commande + 130€ d’offre de reprise pour la reprise d’un iPhone 11 64 Go en parfait état valable du 01/04/2024 au 15/04/2024. Sur Internet : remboursement par virement sous 5 jours à compter de la confirmation de la valeur du mobile par Recommerce à réception du mobile. En boutique : remise immédiate à hauteur du 1er paiement du mobile moins 1€ et remboursement du montant restant sous forme d’avoir sur facture”, explique l’opérateur.

L’iPhone 15 Pro n’est pas en reste puisqu’il bénéficie quant à lui jusqu’à 300 euros de réduction. Cette offre comprend 110 euros de remise immédiate, 50€ remboursés sur demande et 140€ pour la reprise d’un iPhone 11 64 Go en parfait état, soit au final 959 € au lieu de 1259€ en comptant toutes les remises.

