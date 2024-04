Android 15 pourrait permettre de ne plus transmettre en permanence votre localisation à votre opérateur

L’arrivée d’Android 15 pourrait vous permettre de passer sous les radars des opérateurs.

Lorsque vous installez une application, une liste plus ou moins longue d’autorisation vous est soumise et la localisation est quasiment systématique. Mais bonne nouvelle, il est possible de refuser. Cependant, concernant votre opérateur, ce dernier détient toutes les autorisations pour accéder à votre localisation et il n’est pas possible d’avoir un quelconque contrôle.

Néanmoins, les choses pourraient changer avec le déploiement d’Android 15. En effet, comme l’a repéré Mishaal Rahman d’Android Authority, une option pourrait permettre de bloquer la localisation au niveau de la puce radio du téléphone. Pour résumer, les applications doivent utiliser les API fournies par Android pour obtenir une localisation. Android a donc le contrôle sur cet aspect. De son côté, l’opérateur passe outre cette limitation puisqu’il intervient directement sur la puce radio du smartphone. La plupart du temps, la puce radio est fabriqué par un constructeur tiers avec un logiciel propriétaire. Pour utiliser cette puce, Android utilise une couche d’abstraction matérielle (HAL), une sorte de plateforme de conversation qui ne laisse transiter que des informations filtrées. Avec Android 15, les possibilités de conversation devraient s’élargir entre la puce radio et le système d’exploitation. Android pourra indiquer à la puce de ne pas partager les données de localisation pour toutes les demandes non urgentes. En cas de demande urgente, l’opérateur pourra toujours avoir accès à votre position. De même, il pourra toujours utiliser le bornage du smartphone sur ses antennes pour déterminer son positionnement.

La nouvelle couche d’abstraction matérielle d’Android 15 utilisera une nouvelle API qui « mets à jour le paramètre utilisateur actuel de partage des données de localisation. » Elle « doit être utilisée par la radio avant d’honorer une demande de localisation initiée par le réseau pour les cas d’utilisation non urgents ». Par ailleurs, « la radio doit ignorer ce paramètre pendant les appels d’urgence, les SMS d’urgence ou les modes de rappel d’urgence et continuer à fournir les informations de localisation aux demandes de localisation initiées par le réseau. »

À cause d’une obligation matérielle, cette option ne pourra pas être proposée sur tous les smartphones, car elle doit être supportée par la puce radio.

