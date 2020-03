Le réseau Free Mobile porté par le confinement, nouveau cap en approche, l’itinérance Orange au plus bas

Le temps passé sur le réseau propre de l’opérateur ne cesse de grimper depuis le début du confinement. La barre des 93% de taux d’utilisation est en passe d’être franchie.

Si Free a déployé jusqu’à présent à tour de bras son réseau mobile, la crise de Coronavirus devrait impacter et ralentir son déploiement jusqu’à la fin de la pandémie, a t-il notamment prévenu. En attendant, avec une couverture de 95,7% de la population en 4G et 77% du territoire, l’opérateur voit le taux d’utilisation de son réseau 3G/4G grimper jour après jour depuis le 16 mars et l’annonce d’Emmanuel Macron sur le durcissement des mesures pour éviter la propagation du Covid-19, comme la restriction des déplacements.

L’heure est au confinement, les connexions interurbaines, notamment les autoroutes et les trains, sont réduites. Par conséquent, les abonnés Free Mobile circulent moins et rencontrent plus rarement encore le chemin de l’itinérance Orange. Aujourd’hui les clients utilisant l’application Free Mobile Netstat sont connectés 92,8% du temps au réseau propre de l’opérateur, soit un gain de 1,2 pt en l’espace d’une semaine. L’itinérance Orange en prend un coup, avec un taux d’utilisation de seulement 7.2%. Un nouveau record dans un contexte sanitaire grave.

source : freemobile.toosurtoo

Pour rappel, l’application Free Mobile Netstat permet de mesurer le taux d’utilisation du réseau Free Mobile par rapport à l’itinérance d’Orange. Ainsi, l’évolution de l’utilisation du réseau Free par ses utilisateurs peut être mesurée grâce à cette application qui permet de surveiller en tâche de fond l’opérateur auquel vous êtes connecté. Bémol, le nombre d’utilisateur est en chute libre depuis de nombreux mois.