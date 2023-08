Les nouveautés de la semaine chez Free et Free Mobile : une offre pour le nouveau backup 4G Freebox, un changement pour les abonnés au forfait 210 Go, et des mises à jour

C’est parti pour les nouveautés de la semaine ! Nous faisons un point sur les derniers événements marquants chez Free et Free Mobile. Si vous avez manqué l’arrivée d’un nouveau service ou une promotion au cours des sept derniers jours, c’est certainement ici que vous leur mettrez la main dessus.

Nouveautés Free

Les abonnés Freebox qui bénéficieront de l’installation du nouveau Backup 4G de Free en cas de panne, auront la possibilité de conserver au tarif de 4,99€/mois. Plus d’infos…

Free met à jour son application TV Oqee sur iOS avec une nouveauté utile. Cette nouvelle mouture 1.32 apporte une amélioration et plus de précision. “Les secondes sont maintenant affichées lorsque vous retournez en arrière sur un programme”, annoncent les développeurs. Plus d’infos…

Free ajoute plusieurs nouveautés à Freebox Files sur Android. il est désormais possible de regarder ses vidéos en plein écran grâce au “pinch to zoom”, soit en écartant vos doigts sur votre écran lors de la lecture, et vous pouvez désormais importer vos photos directement depuis vos applications, plutôt que d’aller les chercher dans les dossiers. Il est maintenant possible d’envoyer vos fichiers présents sur votre disque dur Freebox depuis vos applications de messagerie. Plus d’infos…

Free propose de nouveaux modèles de Smart TV Samsung de grande taille à ses abonnés Freebox. Plus d’infos…

Abonnés Freebox et Prime : deux nouveaux jeux PC gratuits à récupérer, dont un titre très particulier, Farming Simulator 19 et Blade Assault. Plus d’infos…

Abonnés Freebox : de nouveaux contenus gratuits débarquent sur Oqee Ciné dont un film culte. IL s’agit de Disjoncté, Braqueurs amateurs, Peggy Sue s’est mariée et Témoin à louer. Plus d’infos…

Nouveautés Free Mobile

Free Mobile annonce augmenter les pénalités de retard pour ses abonnés au forfait 210 Go. A partir du 15 septembre 2023, une pénalité de retard de 10€. Plus d’infos…

Un nouveau smartphone à moins de 100€ débarque chez Free Mobile avec la VoLTE et VoWiFi, Le Nokia C12. Plus d’infos…

Un nouveau modèle de Nokia a également débarqué chez Free Mobile, proposant la 5G pour moins de 250€, le Nokia G42 5G. Plus d’infos…

Les abonnés Free Caraïbe, peuvent désormais résilier en ligne, simplement en quelques secondes. Plus d’infos…

Annonces de la semaine

Après 15 ans d’existence, Arrêt sur Images fait ses adieux sur les Freebox. Free était le seul opérateur à la distribuer. Plus d’infos…

Free Ligue 1 : le service de diffusion d’extraits en quasi-direct Free Ligue 1 est désormais intégré dans l’offre premium du média sportif. Plus d’infos…

