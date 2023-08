Une nouveauté utile se prépare sur WhatsApp

Le bêta-test de WhatsApp continue de dévoiler de nouvelles fonctionnalités à venir, avec la programmation d’appels de groupe

Après avoir lancé le partage d’écran lors des appels vidéos et alors qu’il teste les salons de chat vocaux, WhatsApp prépare encore bien des surprises. Dans le cadre du test de la prochaine version de son application, le service de messagerie de Meta propose la programmation des appels vidéos.

Les utilisateurs sont en effet en mesure de choisir une date et une heure pour un appel dans une conversation de groupe sur WhatsApp, avec même la possibilité de lui donner un nom. Une fois la programmation réalisée,, l’appel apparaît dans la conversation et les membres peuvent rejoindre l’appel s’ils le veulent, avec un rappel 15 minutes avant qu’il commence. De quoi organiser des réunions plus facilement avec votre groupe d’ami ou votre famille pour des anniversaires, des vacances…

Source : Presse-Citron

