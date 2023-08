Insolite : à moins de 16 ans, il crée un smartphone à monter soi-même pour 30 euros

Un modèle à monter soi-même, avec l’ambition d’être économique et écologique.

Les passionnés de technologie se trouvent à tout âge. C’est le cas de Gabriel Rochet, lycéen de 15 ans, qui a tout simplement créé son propre téléphone portable àl’aide d’un fer à souder, un four et quelques pièces commandées sur internet. Et surprise, le “Paxo phone” coûte simplement 30€ à réaliser.

Outre la prouesse technique, le projet relève d’une véritable volonté du petit génie de réaliser un téléphone open source. Celui-ci a bien sûr des capacités limitées et ne peut pas accéder aux applications classiques présentes sur Android, puisqu’il tourne avec son propre système d’exploitation. Il peut ainsi appeler, envoyer des messages, gérer vos contacts, faire des calculs pour vous et même faire office de GPS, avec deux jeux en prime !

Gabriel a ainsi publié les plans pour monter soi même le téléphone sur son site Paxo.fr, avec le code des logiciels et les modèles d’impression 3D. Tout y est expliqué et l’inventeur ne veut pas s’arrêter là et travaille déjà sur d’autres projets à bricoler comme une enceinte ou un transmetteur de musique optique.

