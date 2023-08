Google active le chiffrement de bout en bout pour les messages sur Android

L’application Google Messages propose depuis longtemps le RCS, descendant plus évolué du SMS, mais le géant de Mountain View annonce dorénavant une bien meilleure sécurité pour vos échanges.

Des messages chiffrés de bout en bout sur l’application proposée d’office avec Android par Google. RCS est la norme moderne de l’industrie pour la messagerie dynamique et sécurisée. Et maintenant, toutes vos conversations RCS dans Messages by Google sont cryptées de bout en bout, y compris les discussions de groupe, ce qui les maintient privées entre vous et les personnes à qui vous envoyez des messages.

A noter également, le RCS est désormais activé par défaut tant pour les nouveaux utilisateurs que ceux déjà existants, à moins que l’option ait déjà été désactivée auparavant. Si vous ne souhaitez pas en bénéficier, il est toujours possible de désactiver le RCS depuis les paramètres de votre smartphone.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox