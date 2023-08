Un nouveau smartphone à moins de 100€ débarque chez Free Mobile avec la VoLTE et VoWiFi

Le Nokia C12 fait son entrée dans la boutique en ligne de Free pour les petits budgets.

Après le Nokia G42 5G, c’est au tour du Nokia C12 de faire son apparition dans la boutique de Free Mobile. Modèle d’entrée de gamme doté d’un écran 6,3 pouces et d’un Soc Unisoc SC9863A (2Go de RAM et 64 Go de stockage extensible jusqu’à 256 Go), ce smartphone de coloris gris intègre un capteur photo à l’arrière de 8 MP et d’un capteur photo frontale pour de 5 MP, la capacité de sa batterie est de 3000 mAh.

Le Nokia C12 est compatible 3G/4G et dispose des options VoLTE & VoWifi incluses. Ses débits 4G peuvent monter jusqu’à 145,46 Mb/s (download) et 63,65 Mb/s (download).

Pour les non-abonnés, un premier paiement de 19€ sera demandé puis un loyer de 2,99€/mois pendant 24 mois. L’option d’achat s’élève à 8€. S’agissant des abonnés actuel, le premier versement sera de seulement 1€. En revanche les mensualités s’élèveront à 3,99€/mois. Au final, le prix reste le même, soit 99€.

