Free propose de nouveaux modèles de Smart TV Samsung de grande taille à ses abonnés Freebox

Vous pouvez désormais vous équiper d’un téléviseur connecté avec un écran allant jusqu’à 85 pouces depuis votre espace abonné Freebox.

Envie d’un très grand écran ? De nouveaux modèles de téléviseurs Samsung avec des tailles encore jamais vues dans la boutique réservée aux abonnés Freebox sont disponibles. Il s’agit de variations des gammes déjà présentes soit les téléviseurs QLED Q60C et les téléviseurs UHD CU7105, avec une taille d’écran bien supérieure.

En effet, alors qu’auparavant le plus grand écran disponible mesurait 65 pouces de diagonale, ces gammes accueillent maintenant des modèles de 75 et 85 pouces. Pour la gamme UHD, la version 75 pouces est proposée pour 899€, soit 239€ à la commande puis 21.99€/mois pendant 30 mois, tandis que la version 85 pouces est proposée, avec 200€ de remise immédiate, à 1499€ soit 539€ à la commande puis 31.99€/mois.

Si vous désirez vous tourner vers le QLED, comptes 1999€ pour la version 85″, avec une première commande de 919€ puis 30 mensualités de 35.99€, et pour la taille juste en dessous, elle est proposée à 1499€ (719€ à la commande puis 25.99€/mois). Bien sûr les versions plus petites (65, 55, 50 et 43 pouces) restent disponibles. Pour en savoir plus sur la possibilité d’accéder à cette boutique de Smart TV, nous avons réalisé un tutoriel vidéo vous expliquant tout en détail.

