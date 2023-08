La Ligue 1 reprend, Amazon et Free sont au rendez-vous avec des nouveautés

Un partenariat avec L Equipe et l’arrivée de Ludovic Giuly, Free Ligue 1 se renforce. Idem du côté d’Amazon avec le recrutement du champion du monde 2018 Adil Rami et l’intégration de nouvelles fonctionnalités pour les abonnés.

C’est le jour-j, la Ligue reprend ses droits ce 11 août avec la rencontre opposant Nice à Lille. Pour suive ce match ce soir à 21 heures, Il faudra être abonné à Amazon Prime et au Pass Ligue 1 dont le prix mensuel a augmenté récemment à 14,99€. Cette saison, un nouveau consultant rejoint une équipe déjà bien fournie Adil Rami fera ses premiers pas dimanche dans « DSF » à l’occasion Strasbourg-Lyon

Côté diffusion, deux évolutions techniques également font leur apparition chez le diffuseur principal du championnat.La première est la fonction « Rapid Recap », révèle L’Equipe. Les téléspectateurs pourront ainsi se permettre de louper un morceau de match et de le reprendre en direct, il sera alors proposé un court résumé en vidéo de la partie de la rencontre que vous avez raté. La seconde évolution est la fonction « X-ray » déjà utilisée pour Roland-Garros permet d’accéder à des statistiques précises en temps réel.

Pour les clients Freebox et Free Mobile (Série Free et 210 Go) et autres utilisateurs, l’application Free Ligue 1 reprend également du service aujourd’hui avec 100% des buts en quasi direct. Pour cette nouvelle saison, Free a signé un partenariat avec le journal “L’Équipe” afin de rendre son offre accessible aux abonnés premium du média, une intégration sans surcoût.

Free Ligue 1 a également recruté dans son équipe Ludovic Giuly. L’ancien international et ex-entraîneur adjoint de l’OL intègre ainsi l’émission de Free Ligue 1 diffusée en direct sur Youtube depuis le bord des pelouses. Visage de l’application, Alexandre Ruiz sera une nouvelle fois de la partie aux côtés de Rio Mavuba. Le trio donne rendez-vous demain à 19h45 pour PSG-Lorient.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox