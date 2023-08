Abonnés Freebox et Prime : deux nouveaux jeux PC gratuits à récupérer, dont un titre très particulier

Amazon propose une nouvelle fournée de jeux gratuits avec son offre Prime Gaming.

Au programme, de l’action et… de l’agriculture. Après l’ajout de Payday 2 la semaine dernière, Amazon propose désormais deux nouveaux titres dans sa sélection. Vous pouvez les récupérer dans les 33 prochains jours, une fois cela fait le jeu sera a vous et vous pourrez y jouer quand vous voudrez même après cette période. Amazon Prime est inclus dans l’offre Freebox Delta et offert pendant 6 mois pour les abonnés Freebox Révolution, Pop et les abonnés Freebox mini 4K ayant un forfait Free Mobile lié à leur offre fixe.

Le premier titre est un monument dans son domaine, il s’agit de Farming Simulator 19. Cette référence des simulateurs se lance dans la plus grande évolution jamais entreprise par la franchise, avec entre autres le garage le plus complet jamais proposé. Utilisez et conduisez des véhicules et équipements authentiques, provenant des plus grands constructeurs tels que Case IH, New Holland, Challenger, Fendt, Massey Ferguson, Valtra, Krone, Deutz-Fahr et, pour la première fois, John Deere, le plus grand fabricant de machines agricoles au monde, ainsi que beaucoup d’autres. Ce jeu proposera deux nouveaux environnements Américain et Européen sur lequel vous développerez votre ferme et profiterez des nombreuses nouvelles activités proposées, incluant de nouvelles machines et cultures comme le coton et l’avoine ! Prenez soin de votre élevage – vaches, cochons, moutons, poules – et pour la première fois, montez à cheval pour explorer d’une nouvelle façon les vastes terres entourant votre ferme. Et attention, le jeu reste assez technique, au point d’avoir une véritable scène e-sport !

Pour accéder à ce jeu, il est nécessaire de posséder un compte Epic Games que vous aurez relié à votre compte Prime Gaming. Vous devrez ainsi télécharger le launcher dédié pour pouvoir lancer le jeu sur votre ordinateur.

Deuxième titre dans une toute autre ambiance, vous pouvez essayer Blade Assault. Il s’agit d’un roguelite plateforme/action en 2D avec des graphismes en pixel art, se déroulant dans un monde de science-fiction désolé. Le jeu propose des commandes précises et réactives et des personnages attachants. Les personnages jouables disposent de diverses armes transformables qu’ils utilisent pour combattre leurs ennemis. Les armes peuvent être personnalisées davantage grâce aux « noyaux » et autres « améliorations de transformation » qui apparaissent de manière aléatoire pendant le jeu.



Vous pourrez récupérer ce jeu sur Amazon Games. Pour en savoir plus sur la procédure à suivre, nous vous proposons un tutoriel vidéo.



Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox