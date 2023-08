Free Mobile annonce augmenter les pénalités de retard pour ses abonnés au forfait 210 Go

A partir du 15 septembre 2023, une pénalité de retard de 10€ sera appliquée par facture aux abonnés au forfait 210 Go de Free Mobile ( data illimitée pour les abonnés Freebox) en cas de défaut de paiement.

Des enrichissements mais aussi de nouvelles conditions. Après avoir augmenté le 25 juillet à 35 Go/mois sans surcoût l’enveloppe d’internet à l’étranger incluse dans son forfait Free tout en ajoutant 6 nouvelles destinations et la VoWiFi à l’étranger, Free Mobile annonce actuellement dans un mail envoyé aux abonnés concernés une évolution prochaine de ses conditions. En effet “à compter du 15 septembre 2023 et en cas de défaut de paiement, une pénalité de retard de 10€ sera appliquée” et ce par facture.

Pour les abonnés au forfait 2€, rien ne change, Free applique une pénalité́ égale à un euro par jour de retard dans la limite de 7,50 euros par facture. Pour les professionnels uniquement, une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40€ est appliquée.

Des blocages progressifs en cas de défaut de paiement

Lorsque les abonnés sont en défaut de paiement, ils doivent régulariser leur situation au plus vite, faute de quoi leur ligne sera désactivée puis résiliée pour toujours. Entre temps, l’opérateur soumettra leur abonnement à plusieurs blocages avec des pénalités en prime.Lorsqu’une facture est impayée, Free Mobile avertit ses abonnés par SMS.

Pas moins de deux jours après le rejet de prélèvement par la banque, les appels vers et depuis l’international ainsi que la data (MMS compris) depuis l’Hexagone et vers l’étranger sont suspendus. L’abonné peut encore effectuer des appels sortants vers la France et recevoir des appels entrants quelque soit leur origine. Les SMS sont alors maintenus ainsi que Free WiFi Secure, nous indique l’opérateur.

Après 10 jours, s’ajoutent à liste des services suspendus, les communications sortantes, vous ne pourrez plus envoyer de SMS mais il sera encore possible d’en recevoir. Les appels entrants restent en revanche maintenus.

Après 30 jours, tous les services sont suspendus et la ligne de l’abonné est désactivée. Enfin, 50 jours après le rejet, c’est la fin de l’aventure, Free Mobile procèdera à la résiliation de l’abonnement et des éventuelles lignes secondaires associées. Dans ce cas, votre numéro de téléphone est remis sur le marché, très embêtant si, par exemple, vous ne vous êtes pas rendu compte de l’expiration de votre carte bancaire. Pour les clients dans l’incapacité de régler leur facture, c’est le prix à payer.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox