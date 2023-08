5G : Orange et Free Mobile passent un cap chacun à leur manière

L’opérateur historique compte désormais plus de 7 000 sites 5G équipés de la bande de fréquence 3,5 GHz. Lors du mois de juillet, Free Mobile dépasse Bouygues Telecom en matière de déploiement et se classe 3e, une première depuis un an. L’opérateur compte à présent plus de 17 000 sites 5G.

L’ANFR a dévoilé hier son observatoire mensuel du déploiement des réseaux 5G d’Orange, Free, SFR et Bouygues Telecom pour le mois de juillet 2023. En tenant compte des mutualisations, au premier août, 32 108 sites 5G sont déclarés techniquement opérationnels par les opérateurs de téléphonie mobile. La quasi-totalité de ces implantations 5G sont autorisées sur des sites existants, déjà utilisés par les technologies 2G, 3G ou 4G, seuls 7 supports n’hébergent que de la 5G.

Au classement général, Free conserve largement la tête en franchissant un nouveau seuil, il compte désormais 17 051 sites 5G (700 MHz et 3,5 GHz), soit 10 000 sites de plus qu’Orange (7284 sites techniquement opérationnel), et 6000 de plus de Bouygues Telecom (11080), deuxième en termes de déploiement global. De son côté, SFR dispose de 9788 sites sur le territoire, en suivant la même stratégie que Bouygues, à savoir l’utilisation de la la bande 2100 MHz. Orange pour sa part ne déploie que des sites compatibles 3.5 GHz et cela se ressent si l’on compare les chiffres de chaque opérateur sur cette bande-fréquence apportant les débits les plus performants de la 5G.

Grâce au déploiement massif de la fréquence 700 MHz, Free propose la meilleure couverture 5G, plus de 90% de la population française peuvent en profiter.

S’agissant des déploiements durant le mois de juillet sur la bande 3,5 GHz, Orange assoit sa domination en conservant un rythme de déploiement plutôt soutenu aavec 214 nouveaux sites actifs. Il en compte désormais 7201 sur le territoire et passe un cap, devant SFR et ses 6679 supports (+144). Dernier depuis un an sur ce plan, Free Mobile profite d’une baisse de régime importante de Bouygues Telecom (+86 sites) pour se glisser à la troisième place avec 140 nouveaux sites contre 90 supports déployés lors du mois précédent. L’opérateur en compte désormais 5013, soit près de 2200 de moins que l’opérateur historique.

La stratégie de Free Mobile est de concentrer la bande 3,5 GHz dans les zones denses où il y a des engorgements sur les réseaux, mais aussi là où il constate une surcapacité 4G en zone rurale. L’opérateur l’assure, il respectera tous les engagements pris lors de l’attribution de cette fréquence. Il ne s’agit donc pas pour lui de se lancer dans la course à celui qui comptera le plus de sites équipés

