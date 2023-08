Corruption chez Altice : Patrick Drahi sort du silence, “j’ai été trahi et trompé”

Touché et manifestement trahi, Patrick Drahi réagit à l’affaire de corruption infectant Altice au Portugal. Le fondateur du groupe se pose en victime et se montre serein.

Une première prise de parole depuis 2017 devant les analystes était plus que nécessaire. Alors que son groupe Altice est frappé depuis le mois dernier par un scandale de corruption visant ses activités au Portugal et plus particulièrement Armando Pereira, co-fondateur de la maison-mère de SFR, Patrick Drahi a déclaré lundi 7 août qu’il se sentait “trahi et trompé par un petit groupe d’individus” qui ont “profité de leur position” si “ces allégations sont vraies”.

Le fondateur du groupe a par la même occasion voulu rassurer que cette affaire qui a vu l’arrestation et la mise en garde à vu de son bras droit n’aurait “aucun impact” sur les finances et les prévisions d’Altice International dont les résultats semestriels ont été présentés hier.

Les soupçons portent sur des enrichissements à propos de contrats avec des prestataires, et plus particulièrement la vente de biens immobiliers qui appartenaient à l’opérateur historique Portugal Telecom, racheté par Altice. Ce n’est pas tout puisque les enquêteurs s’intéressent aussi à des contrats de droits TV passés avec des clubs de football locaux.

Les achats mis en cause ne concernaient que 5 % des achats totaux du groupe. « Nous exercerons tous nos droits pour récupérer notre argent », a fait savoir Patrick Drahi au sujet des rétrocommissions prélevées par Armando Pereira, rapporte les Echos.

Sur la dette colossale de 60 milliards d’euros de son groupe, le magnat des télécoms a tenté de rassurer les investisseurs : « Nous avons la capacité de nous désendetter et au fil du temps nous nous désendetterons », a-t-il déclaré. Si l’affaire au Portugal ralentit aujourd’hui la vente prévue de data centers, des cessions d’actifs sont à prévoir notamment France si la situation se dégradait davantage. La dette d’Altice France s’élève à 23,6 milliards d’euros. Pour Altice International, l’objectif est de générer 1 milliard d’euros de cash-flow opérationnel à moyen terme pour réduire sa dette de 8,5 milliards d’euros. Patrick Drahi doit ce mardi 8 août commenter les résultats de SFR avant de rencontrer à la rentrée les salariés et dirigeants des différentes filiale d’Altice.

Altice Portugal a annoncé le 13 juillet avoir été perquisitionné par les autorités portugaises dans le cadre d’une enquête en cours dirigée contre des individus ainsi que des entités extérieures au groupe Altice. Le groupe de Patrick Drahi a suspendu des cadres suspectés d’être liés à l’affaire comme Alexandre Fonseca, co-PDG d’Altice et président du conseil d’administration d’Altice USA, qui n’est autre qu’un ex-directeur d’Altice Portugal.

