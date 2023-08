Clin d’oeil : des ascenseurs tombent en panne après des vols de cartes SIM

Ces cartes SIM volées dans des ascenseurs seraient utilisées pour envoyer des SMS frauduleux.

Depuis plusieurs semaines, l’agglomération rouennaise déplore plus d’une dizaine de vols de cartes SIM d’ascenseurs. Avec le RTC en voie de disparition, les fabricants d’ascenseurs s’adaptent et intègrent désormais des cartes SIM. Ces cartes SIM semblables à celles présentes dans nos smartphones permettent la liaison entre l’ascenseur et le centre d’appel en cas de panne ou d’incident.

Le vol de ces cartes SIM provoque la panne des ascenseurs. De plus, pour des raisons de sécurité, les ascenseurs ne sont pas remis en marche puisqu’ils ne peuvent plus communiquer avec le centre d’appel. « C’est une petite pièce qui se situe dans la machinerie de l’ascenseur qui n’est pas plus gros qu’une petite boîte. En quelques minutes, ils sont capables de la démonter, de l’arracher et l’ascenseur se retrouve en panne », explique Clément Levif, gestionnaire de copropriété chez Square Habitat à France 3. Ces vols pénalisent les habitants puisque l’ascenseur est inutilisable durant environs 10 jours et les frais de réparations peuvent aller de 800 à 2 000 euros.

Ces cartes SIM sont utilisées à des fins frauduleuses. En effet, les voleurs les utilisent pour envoyer des SMS frauduleux dans le but de soutirer de l’argent aux victimes. Afin de tenter de stopper ces vols, l’OPH a annoncé qu’un dispositif antivol va être déployé. À noter que ce dispositif pourrait être mis en place dans tous les ascenseurs si les vols venaient à se répandre.

Source : Le Parisien

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox