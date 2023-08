Free ajoute plusieurs nouveautés à Freebox Files sur Android

En plus d’une mise à jour sur iOS récente, Free a déployé une nouvelle version de son application sur les smartphones Android.

Des fonctionnalités déjà testées et implémentées récemment sur les iPhone, pour faciliter la prise en main et l’utilisation de l’application dédiée à la gestion de fichiers sur vos Freebox. Vous pouvez depuis vendredi mettre à jour votre application Android et bénéficier de quelques changements.

Du point de vue des fonctionnalités, il est désormais possible de regarder ses vidéos en plein écran grâce au “pinch to zoom”, soit en écartant vos doigts sur votre écran lors de la lecture, et vous pouvez désormais importer vos photos directement depuis vos applications, plutôt que d’aller les chercher dans les dossiers. Nouveauté par rapport à l’OS d’Apple, il est maintenant possible d’envoyer vos fichiers présents sur votre disque dur Freebox depuis vos applications de messagerie.

Pour ceux qui pourraient avoir du mal à utiliser l’application, des astuces dédiées sont dorénavant disponibles dans la vue “Plus” et un tutoriel sur le téléchargement en Torrent est dorénavant disponible lorsque vous cliquez sur “Lancer un téléchargement” dans l’onglet idoine. Cette mise à jour apporte également quelques corrections de stabilité.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox