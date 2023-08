Une solution un peu tardive pour la fibre, le backup 4G de Free questionne… Vos meilleures réactions à l’actualité de Free et des télécoms

Univers Freebox traite de l’actualité de Free et des télécoms et a toujours été un espace sur lequel la communauté pouvait s’exprimer. Parfois, les réponses sont très drôles, ou très pertinentes, mais il faut se plonger dans les commentaires pour découvrir les bons mots de nos lecteurs. Nous vous proposons alors notre petite sélection dans ce “Best-Of”.

Le backup 4G interroge

Un abonné Freebox a en effet reçu une antenne de backup 4G après avoir contacté Free Proxi, l’assistance de proximité de son opérateur, suite à une panne internet. Depuis 2022, l’opérateur proposait sa box 4G estampillée Huawei, c’est dorénavant un appareil au format rond, rappelant un répéteur WiFi, qui est proposé. Une bonne nouvelle d’autant que d’après les témoignages de l’abonné, les performances restent au rendez-vous avec quelques avantages. Cependant, plusieurs questionnements émergent : serait-il utile de proposer un module dédié sur Freebox Delta ? A quand une solution équivalente en 5G ?

Attendre la fibre avant de se plaindre de son déploiement

La fibre, oui, mais pas au prix du paysage. Alors que le déploiement de la fibre optique bat son plein sur l’ensemble du territoire, des riverains et habitants de ces deux communes du Tonnerois s’opposent à l’installation, non pas par rejet de la technologie, mais pour la solution de déploiement adoptée, à savoir l’aérien. Mais si l’opposition est trop forte, le chantier sera mis en pause, alors jvachez a une idée pour eux, il fallait y penser !

Simplifier les raccordements maintenant, quel timing ?

Après avoir mené des travaux autour de la problématique du raccordement à la fibre, qui peut nécessiter une intervention particulière, l’Arcep a publié une synthèse et des recommandations pour simplifier la procédure. L’Arcep veut permettre l’utilisation du mode “Opérateur Infrastructure” (OI) lorsque des situations particulières le nécessitent. Ce serait par exemple le cas sur les raccordements “longs”, soit lorsque la longueur de câble à déployer est importante, ou les raccordements complexes, lorsque les infrastructures se trouvent sur le domaine public. Ainsi, les opérateurs commerciaux auraient la possibilité de réclamer la réalisation d’un raccordement en mode OI pour chaque raccordement. Alors que l’échéance du 100% fibre en 2025 s’approche, une simplification était sans doute de rigueur ! Mais à quel prix ?



Toujours plein d’idées pour Oqee !

Lancée en février dernier, la version d’OQee sur ordinateur, disponible à l’adresse https://oqee.tv/home, sur Google Chrome, Safari, Mozilla et Edge continue de s’améliorer. Les développeurs viennent ont annoncé la semaine dernière deux nouveautés, à savoir le contrôle du direct et le start over. Bonne nouvelle pour les utilisateurs, qui en veulent cependant toujours plus ! Pour les favoris, au moins, on sait que cela est prévu.

La TNT a encore de beaux jours devant elle !

Si deux foyers sur trois reçoivent la télévision par internet (IPTV) avec une croissance de 3.2 points en un an selon l’Arcom, la TNT conserve tout de même un usage assez important. En effet, 42.4% des foyers équipés TV utilisent cette technologie pour accéder à leurs chaînes favorites. C’est notamment le cas en Normandie et en Bretagne où elle est majoritaire. La hausse d’utilisation de l’IPTV est notamment imputée au déploiement de la fibre, puisque la réception via cette technologie a augmenté de 8.3 points en un an, pour dépasser pour la première fois la diffusion via TNT (42.7%).

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox