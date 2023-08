De plus en plus de foyers reçoivent la TV grâce à la fibre, la TNT dépassée mais reste importante

L’Arcom a dévoilé la semaine dernière son nouvel observatoire de l’équipement audiovisuel des foyers français pour les deux derniers trimestres de 2022.

Comment se présente le paysage audiovisuel à la fin de l’année 2022 ? Selon les données récoltées par le régulateur de l’audiovisuel, 90.1% des Français sont équipés d’un téléviseur dans leur foyer. De plus, chaque maison française accueille en moyenne 5.6 écrans.

Si deux foyers sur trois reçoivent la télévision par internet (IPTV) avec une croissance de 3.2 points en un an, la TNT conserve tout de même un usage assez important. En effet, 42.4% des foyers équipés TV utilisent cette technologie pour accéder à leurs chaînes favorites. C’est notamment le cas en Normandie et en Bretagne où elle est majoritaire. La hausse d’utilisation de l’IPTV est notamment imputée par le déploiement de la fibre, puisque la réception via cette technologie a augmenté de 8.3 points en un an, pour dépasser pour la première fois la diffusion via TNT (42.7%).

L’Arcom dévoile également le profil type des foyers selon le mode de réception. Ainsi, ceux accédant à leurs chaînes via Internet sont généralement des foyers de plusieurs personnes, entre 25 et 49 ans et CSP plus, situés dans la région parisienne et dans les villes de plus de 200 000 habitants. Du côté des utilisateurs de la TNT, il s’agit généralement d’un foyer d’une seule personne, de plus de 50 ans (75%), étant inactifs ou CSP- et situés dans des villes de moins de 20 000 habitants.

