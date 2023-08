Free remplace les technologies petit à petit, performances louables et bonnes affaires… Vos meilleures réactions à l’actualité de Free et des télécoms

Univers Freebox traite de l’actualité de Free et des télécoms et a toujours été un espace sur lequel la communauté pouvait s’exprimer. Parfois, les réponses sont très drôles, ou très pertinentes, mais il faut se plonger dans les commentaires pour découvrir les bons mots de nos lecteurs. Nous vous proposons alors notre petite sélection dans ce “Best-Of”.

Quand les technologies font leur temps, il faut trouver un remplaçant

Free a annoncé la semaine dernière la disponibilité de la VoWiFi lorsque vous voyagez à l’étranger. Comme en France métropolitaine, la VoWifi depuis l’étranger est disponible uniquement avec le forfait Free. Depuis l’étranger, les appels sont facturés au même tarif que ceux émis depuis la France métropolitaine. Certains débattent encore de l’utilité de cette technologie qui doit avant tout permettre des appels de meilleure qualité en utilisant le WiFi du lieu où vous vous trouvez. Si Free a été assez en retard sur le déploiement de cette technologie par rapport à la concurrence, il le ratrappe petit à petit et Will rappelle qu’avant tout, ces avancées permettent de remplacer d’autres solutions plus vieillissantes et moins actuelles…

Des performances louables pour les Freebox

Le dernier baromètre nPerf a sacré Bouygues Telecom comme l’opérateur proposant le meilleur WiFi sur tous les points. Free arrive cependant à décrocher la seconde place au classement global et sur de nombreux indicateurs. Avec un parc composé en grande partie de Freebox Révolution, la performance est plutôt saluée par les lecteurs d’Univers Freebox.

Blâmez la pratique, pas l’outil !

Une nouvelle version de Freebox Files, servant à gérer son espace de stockage sur la Freebox est disponible sur Testflight pour les iPhone. Parmi les nouveautés prévues, un tutoriel pour réaliser un téléchargement en Torrent depuis l’application. De quoi lancer un débat : est-ce que le torrent est légal ? Sur le papier oui, il s’agit d’un outil avant tout ! Mais ne nous voilons pas la face, la majorité des usages “grand public” vise à récupérer des fichiers pirates… A vos risques et périls !

L’Apple TV 4K à prix Free, toujours une bonne affaire ?

Le décodeur Apple TV 4K est de nouveau disponible en multi-TV ! Il est en effet de nouveau possible de souscrire à cette offre, alors que depuis des mois il était indiqué qu’elle était indisponible. L’offre reste la même, c’est-à-dire que le boitier TV d’Apple est proposé à 6,99€/mois pendant 24 mois (soit 167,76€ ) pour les abonnés souhaitant se l’offrir en tant que Player secondaire et en devenir propriétaires. Il s’agit de la version la plus récente lancée par Apple, et le prix final reste en dessous de ce que la firme américaine propose, mais la comparaison avec l’offre de lancement fait forcément relativiser le gain… Mais pour un petit bijou de technologie, est-ce si gênant ?

Acheter neuf, c’est aider les acheteurs de reconditionné !

Les nouveaux Samsung pliables sont désormais disponibles en précommande dans la boutique Free Mobile. Les tarifs peuvent paraître très élevés, au point que certains n’hésitent pas à critiquer les personnes les achetant neufs, les considérants comme des “pigeons”. Mais n’oubliez pas, pour acheter d’occasion ou reconditionné, il faut bien qu’un autre l’ait payé à prix neuf !

