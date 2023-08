YouTube Premium et YouTube Music augmentent leurs prix en France

Après avoir augmenté ces prix aux États-Unis, les deux services payant de YouTube augmentent leurs prix en France.

YouTube Music et Youtube Premium emboitent le pas à Appel Music, Netflix et Spotify concernant l’augmentation du tarif de leurs abonnements.

Google a émis la volonté d’offrir un service qualitatif et l’amélioration du soutien des créateurs. C’est pour cela que les deux abonnements augmentent d’un euro. Pour YouTube Premium il faudra désormais débourser 12,99 euros par mois au lieu de 11,99 euros. Du côté de YouTube Music, il vous sera demandé 10,99 euros par mois à la place de 9,99 euros.

Les abonnés sont prévenus par email et la nouvelle tarification sera effective lors de la prochaine facturation. Si vous ne souhaitez pas poursuivre avec votre abonnement à cause de cette augmentation, vous pouvez résilier à tout moment depuis la rubrique Achats et abonnements disponibles dans les paramètres de YouTube.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox