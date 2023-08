Le déploiement de la 4G plus calme au mois de juillet, SFR et Free Mobile au coude à coude

L’ANFR a révélé les chiffres de déploiement de la 4G durant le mois de juillet 2023. Si on observe une baisse de régime pour le début des vacances de la part de tous les opérateurs, Free Mobile et SFR sont clairement plus efficaces que leurs concurrents.

Pour une 4G partout, peu importe l’opérateur. Malgré les 99% de la population couverts par Orange, Bouygues, Free Mobile ou SFR, le déploiement continue avec un objectif notamment fixé par le New Deal Mobile : éradiquer les zones blanches, en déployant de nouveaux sites, mais aussi en migrant les sites 3G en 4G. Orange, fort de son avance de par son ancienneté et son statut d’opérateur historique, reste indétrônable en nombre d’installations déployées et SFR et Bouygues Telecom restent assez proches, mais Free continue de chercher à les rattraper.

Le rythme de déploiement est généralement plus ralenti durant l’été et le mois de juillet 2023 ne fait pas exception. En attestent le nombre de sites déployés par Orange et Bouygues Telecom. Chez Free Mobile et SFR cependant, le rythme reste honorable.

Au 1er août, 64 676 sites 4G sont autorisés en France par l’ANFR :

Orange (29 316 sites, +17 en juillet 2023) ;

SFR (25 386 sites, +155 sur la même période) ;

Bouygues Télécom (25 548 sites, +62 sur la même période) ;

Free Mobile (24 937 sites, +150 sur la même période).

Le déploiement de la 4G chez Free Mobile

Free est donc le deuxième en terme de sites déployés durant le mois de juillet, avec 449 sites de moins que SFR et une différence de 611 sites avec Bouygues Telecom. L’opérateur de Xavie Niel a activé 435 nouvelles installations sur la bande 2100 MHz, 179 sur la bande 700 MHz également utilisée en 5G et 168 sur la bande 2600 MHz.

La 3G quant à elle continue d’être déployée et Free Mobile a même passé un cap avec 25000 sites actifs sur le territoire, suite à la mise en service de 148 nouvelles installations.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox