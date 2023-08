Google déploie un outil pour vérifier si vos données personnelles circulent en ligne

Google renforce la protection de vos données personnelles grâce à une nouvelle fonctionnalité.

Dans un billet de blog, Google a annoncé l’arrivée de plusieurs nouvelles fonctionnalités visant à mieux gérer vos informations personnelles susceptibles de circuler sur Google. Via un tableau de bord, il vous sera indiqué si des données de nature confidentielle apparaissent dans des résultats de recherche. Si c’est le cas, vous aurez la possibilité de demander le retrait de ces données depuis ce même tableau de bord. Il sera aussi possible de mettre en place des notifications qui vous seront envoyées automatiquement lorsque de nouveaux résultats apparaissent avec vos données confidentielles. Il sera aussi possible de demander plus rapidement le retrait d’images personnelles et explicites de soi-même pour qu’elles ne soient plus visibles sur Google. Cependant, elles seront toujours visibles sur d’autres moteurs de recherche et sur le web.

Mais ce n’est pas tout, pour protéger les plus jeunes des contenus pour adultes et images explicites qui peuvent apparaitre dans les résultats de recherches sur Googles, ces derniers seront masqués par défaut. Il est possible de désactiver cette option dans les réglages de SafeSearch disponible ici. De plus, pour accéder au contrôle parental, il suffira d’une simple recherche sur Google mentionnant “contrôle parental Google” pour ouvrir une boîte de dialogue avec les informations utiles à son paramétrage.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox