Abonnés Freebox : de nouveaux contenus gratuits débarquent sur Oqee Ciné dont un film culte

Semaine déjantée sur OQEE Ciné avec Jim Carrey.

OQEE Ciné, c’est le service d’AVOD de Free qui propose plus de 500 films et séries gratuits, celui-ci est disponible sur le player Freebox Révolution, Pop et Free Devialet mais aussi en mobilité via l’application Oqee by Free puis encore via Apple TV, Android TV et les navigateurs.

Depuis début mai, Oqee Ciné met à l’honneur chaque semaine un acteur, cette fois il s’agit de Jim Carrey, le roi de l’humour hors norme, l’homme au visage élastique qui excelle dans tous les registres. Vous le retrouverez plus inquiétant que jamais dans Disjoncté où il interprète un installateur de câble solitaire et perturbé prêt à tout pour se faire un ami.

Il sera aussi charmeur dans Braqueurs amateurs où il forme un couple hilarant avec Téa Leoni, ou encore chanteur a capella improbable dans le film culte Peggy Sue s’est mariée de Francis Ford Coppola.

Autre nouveauté cette semaine : Témoin à louer, comédie hilarante dans laquelle Kevin Hart incarne un témoin de mariage professionnel engagé par un futur marié en mal d’amis pour mettre de l’ambiance lors de la cérémonie… Contrat rempli ! 

