Les nouveautés de la semaine chez Free et Free Mobile : lancement d’une option incluse et d’une fonctionnalité pour de nombreux abonnés Freebox

C’est parti pour les nouveautés de la semaine ! Nous faisons un point sur les derniers événements marquants chez Free et Free Mobile. Si vous avez manqué l’arrivée d’un nouveau service ou une promotion au cours des sept derniers jours, c’est certainement ici que vous leur mettrez la main dessus.

Nouveautés Free

Sur la Freebox Delta, il désormais possible pour les abonnés de choisir entre l’option Netflix Essentiel et Netflix Standard avec Pub. Quel que soit votre choix, l’option reste évidemment incluse. Alors que préférez-vous ? Pas de publicités mais du 720P sur un seul écran ou de la pub mais une qualité 1080p sur 2 écrans ? Plus d’infos…

Sur le Player Pop, Free lance une fonctionnalité à savoir “les raccourcis avancés”. Pour en profiter, il faut exercer un appui long sur le bouton accueil. Vous pourrez par exemple accéder aux paramètres globaux d’Android, changer la sortie HDMI, déconnecter votre casque… Et les plus geeks pourront même créer leur propre raccourci. Plus d’infos…

Encore de nouvelles radios thématiques ajoutées sur les Freebox Delta, One et Révolution, Tropika Louange,Flyweb Tropikal etLM Radio, mais aussi Radio Echos des Choucas, Nature Radio Ocean et Macondo/Paris Radio.

Découvrez les nouveaux films et séries gratuits que Free a ajouté sur OQee Ciné le 14 juillet dernier comme Pan Am, Half Nelson, Un baiser papillon, Urban Legend et Urban Legend 2 : Coup de grâce. Plus d’infos…

Une nouvelle application a été lancée sur les Freebox Révolution et Freebox Delta. Il s’agit d’un jeu nommé Ecoquiz qui, comme son nom l’indique, permet de répondre à des quiz autour de l’écologie. Plus d’infos…

Free lance une nouvelle mise à jour de son application Freebox Connect sur iOS. Dans le détail, des textes d’explication ont été clarifiés, des images et des couleurs ajustées et quelques bugs mineurs ont été résolus au niveau des messages vocaux, du diagnostic WiFi et du DHCP. Plus d’infos…

Oqee : une nouvelle version 1.31 de l’application TV officielle de Free est désormais disponible sur les iPhone pour les abonnés Freebox. Au rang des évolutions, les titres et les textes adoptent un nouveau style. Par ailleurs, les programmes affichés dans le Guide TV s’actualisent désormais automatiquement. Plus d’infos…

Nouveautés Free Mobile

Un nouveau smartphone pliable 5G débarque chez Free Mobile avec une offre de remboursement. Il s’agit du Motorola Razr 40. Plus d’infos…

Annonces de la semaine

Free dévoile les prochains grands évènements durant lesquels il offrira une meilleure connectivité 4G et 5G. (Les Vieilles Charrues,Lollapalooza – Paris, Rock en Seine, DELTA Festival, V and B Fest, Fan Zone Nantes WRC, Fan Zone Paris WRC 2023. Plus d’infos…

Free se dote pour la première fois d’un serveur dédié 100 Gb/s pour les tests de débit des abonnés Freebox et Free Mobile. Plus d’infos…

Free et Canal+ offrent à tous les abonnés un nouveau contenu sur la Freebox. Vous pouvez profiter sur l’Aktu Free du 1er épisode de la nouvelle série de Canal+, 1985. Plus d’infos…

En partenariat avec Samsung, Free lance un concours très simple afin de vous faire gagner 10 lots de 2 places pour assister aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Plus d’infos…

