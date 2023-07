Free se dote pour la première fois d’un serveur dédié 100 Gb/s pour les tests de débit des abonnés Freebox et Free Mobile

Free dégaine un serveur de test nPerf de 40 Gb/s.

Quand beaucoup de Français partent en vacances, Free lui renforce les routes directes qu’il a ouvertes vers ses abonnés. Après avoir lancé à Paris en mai 2021, son propre serveur (40 Gb/s) de tests dédié sur l’outil de speedtest nPerf, l’opérateur a ouvert cette semaine un second serveur, cette fois 100 Gb/s) à Bezon, coeur de réseau historique historique de Free où est situé son data center DC1.

nPerf permet donc à présent de choisir parmi ces deux serveurs, c’est donc idéal pour tester de manière directe sa connexion 3G,4G,5G et Wi-Fi. Cela évite aux abonnés Free Mobile de passer par les serveurs des concurrents. C’est aussi la certitude d’obtenir des tests plus fidèles alors que le débit peut être bridé sur d’autres serveurs.

Disponible gratuitement sur navigateur, Android et iOS, nPerf permet pour rappel d’évaluer la qualité de sa connexion mobile ou fixe en effectuant un test de débit descendant et montant, mais aussi un test de navigation sur plusieurs sites Internet et un de streaming vidéo avec trois qualités d’affichage. A la fin, est délivré un nombre de points reflétant la qualité globale de la connexion.

Partenariat avec Univers Freebox

Univers Freebox et nPerf ont lancé un partenariat avec la possibilité de réaliser un test de débit depuis la page dédiée et de le sauvegarder. Les données étant issues de nPerf, leur fiabilité est assurée.

