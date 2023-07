Free dévoile les prochains grands évènements durant lesquels il offrira une meilleure connectivité 4G et 5G

Comme en 2022, Les Vieilles Charrues et Rock en Seine sont au programme.

“Plus besoin de chercher le spot avec le meilleur signal, Free est là pour vous offrir une meilleure connectivité, où que vous soyez”, cette année plus que jamais, l’opérateur ne manque pas l’occasion d’améliorer l’expérience de ses abonnés lors de compétitions sportives ou de festivals de musique. Il faut dire que dans les zones à forte affluence ou lors d’événements d’envergure dans des zones rurales, le réseau n’est pas suffisamment dimensionné dans certains cas, et peut vite saturer. Il est alors nécessaire de le renforcer. C’est la mission des camions hyperconnectés de Free équipés d’antennes 3G/4G/5G et raccordés à la fibre. Ces derniers permettent aux abonnés Free Mobile de partager sans modération des vidéos en direct, envoyez des messages à leurs amis et immortalisez ces moments.

Après l’Enduropale du Touquet, l’Armada de Rouen, le festival Hellfest, Solidays, Eurockéennes, Main Square et Les Déferlantes, l’opérateur va renforcer son réseau à l’occasion d’autres événements jusqu’en octobre prochain :

Electrobeach Music Festival – Pyrénées-Orientales – du 14/07/2023 au 16/07/2023.

Les Vieilles Charrues – Finistère – du 13/07/2023 au 17/07/2023.

Lollapalooza – Paris – du 21/07/2023 au 23/07/2023.

Rock en Seine – Hauts-de-Seine – du 23/08/2023 au 27/08/2023.

DELTA Festival – Bouches-du-Rhône – du 23/08/2023 au 27/08/2023.

V and B Fest – Mayenne – du 25/08/2023 au 27/08/2023.

Fan Zone Nantes WRC 2023 – Loire-Atlantique – du 16/09/2023 au 08/10/2023.

Fan Zone Paris WRC 2023 – Paris – du 16/09/2023 au 08/10/2023.

