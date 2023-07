Abonnés Free Mobile : découvrez sur quels réseaux vous surferez en 4G ou 5G lors de vos voyages à l’étranger

Un membre actif de la communauté Free dévoile une nouvelle liste non officielle des réseaux 4G et 5G partenaires de Free Mobile dans de nombreux pays aux quatre coins du monde. Utile avant de partir en vacances.

Plus de 70 destinations incluse en itinérance 4G et de nombreuses en 5G, le forfait 210 Go de Free Mobile permet aux abonnés de voyager dans pléthore destinations grâce à son enveloppe data de 25 Go/mois. Pour sa part, l’offre Série Free donne la possibilité de surfer depuis l’Europe et DOM tout comme le forfait 2€ qui peut porter le volume de data à 6 Go en roaming grâce au booster à 2,99€/mois.

Mais une question se pose souvent lors d’un séjour à l’étranger au-delà de savoir si le pays en question est compris ou non dans le forfait. Quel opérateur partenaire va vous faire profiter de son réseau et quelle technologie est disponible ? Pour le savoir, un membre de la communauté Free @ErethaariO a dressé une liste non officielles des réseaux sur lesquels les abonnés Free Mobile seront connectés en 4G et en 5G lors de leurs pérégrinations dans les pays inclus en roaming mais aussi dans des destinations non incluses dont le Mo pourra être facturé jusqu’à 9,70€, c’est dont à vos risques et périls. Dans certains états comme la Belgique, le Canada ou l’Espagne, plusieurs réseaux sont accessibles en fonction de votre localisation. Ce tableau est enrichit d’une colonne plutôt intéressante, il s’agit des conformations officielles du compote Twitter Free_1337 de l’opérateur.

Aujourd”hui, les abonnés au forfait à 19,99€/mois (15,99€ clients Freebox, 9,99€ Freebox Pop) peuvent jouir de la 5G en Autriche, Bahreïn, Belgique, Bulgarie, Canada, Chine, Croatie Chypre, République Tchèque, Danemark, Estonie, Finlande, Grèce, Allemagne, Hongrie, Islande, Indonésie, Irlande, Israël, Italie, Koweït, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays Bas, Norvège, Oman, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovaquie, Slovénie, Espagne, Suède, Suisse, Taïwan, Thaïlande, Turquie, Tunsie, Émirats Arabes Unis, Royaume Uni, et les États Unis.

Lors de leurs déplacements dans l’UE, les consommateurs doivent bénéficier de l’accès aux services d’itinérance avec le même niveau de qualité que dans leur pays d’origine. Autrement dit, si vous disposez habituellement de services 5G en France, vous pourrez également bénéficier de cette technologie là où elle est disponible.

