Free Mobile fait évoluer d’accueil quand vous arrivez dans un nouveau pays

Vous le savez certainement, quand vous arrivez dans un nouveau pays, Free Mobile vous envoie un message pour vous indiquer les conditions tarifaires du pays. ce dernier vient d’évoluer

Free Mobile inclut de nombreux pays en roaming dans son forfait. Pour l’Europe et d’autre pays du monde, la voix, les SMS et le roaming à hauteur de 25Go sont inclus. Pour beaucoup d’autres pays, Free intègre 25GO de data. ce message vient d’évoluer en indiquant tous les services inclus et le tarifs de ceux qui ne le sont pas.

Le nouveau message envoyé par Free sur votre smartphone

L’ancien message envoyé par Free

Concernant les Etats Unis, les abonnés disposant d’un smartphone 4G non compatible, la solution est d’utiliser des applications mobile telles que WhatsApp, Messenger, Signal, Skype, Viber pour leurs conversations voix et vidéos. Ces communications seront décomptées de leur enveloppe data à l’international ou facturées au tarif en vigueur en fonction de leur forfait. Il est également possible d’écouter les messages laissés le répondeur vocal depuis votre espace Abonné ou via la messagerie vocale visuelle.

Pour ceux voyageant avec un smartphone uniquement 2G/3G, il est impossible d’émettre ou de recevoir des appels ou de SMS/MMS, ni de naviguer sur Internet depuis le réseau mobile. Ces derniers sont ainsi invités à se connecter à un réseau WiFi et à utiliser des applications de messageries instantanées.

