Identité numérique : les projets de l’Europe pour 2025, avec un premier test en France

Lancement du consortium européen POTENTIAL ayant pour but d’expérimenter l’identité numérique à l’échelle européenne.

La France est au cœur de l’initiative POTENTIAL qui va être déployée dans 19 pays de l’UE ainsi qu’en Ukraine. Ces 10 et 11 juillet, Jean-Noël Barrot ministre de la Transition numérique accueille les partenaires européens pour le lancement.

38 ministères, 34 opérateurs d’état, 9 centres de recherche, 51 grandes entreprises et 12 start-ups font partie du consortium et bénéficient d’une enveloppe de 16 millions d’euros. Le projet POTENTIAL a pour but de transformer en format numérique les diverses pièces d’identité d’une personne pour plus de sécurité, mais aussi faciliter les démarches.

Le projet POTENTIAL va être en phase de test durant 26 mois et sera d’abord mis en place en France. Voici les objectifs :

L’accès aux services publics électroniques permettant aux citoyens de prouver leur identité sur les services gouvernementaux en ligne en vue de favoriser et simplifier leurs démarches administratives en ligne.

L’ouverture de compte bancaire courant, d’épargne, et dépositaire en ligne visant à sécuriser l’identification des citoyens au moment des démarches et favoriser la lutte contre la fraude bancaire.

L’enregistrement de carte SIM permettant aux citoyens de prouver leur identité au moment de l’ouverture d’une ligne téléphonique.

Le développement d’un « compagnon numérique » du permis de conduire sur un téléphone portable qui constitue une preuve du droit à conduire pouvant être utilisée par les forces de sûreté intérieure et par les agences de location de voiture.

La signature électronique qualifiée à distance pour des contrats qui requièrent une preuve d’identité renforçant ainsi les dispositifs de lutte contre la fraude.

La prescription médicale électronique qui permet aux usagers d’accéder à leurs données médicales et d’autoriser un accès à leurs données de prescriptions médicales aux personnels habilités.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox