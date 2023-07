Abonnés Freebox et Amazon : 1 nouveau jeu gratuit à récupérer sur PC pour le Prime Day et des contenus

Prime Gaming vous propose de télécharger aujourd’hui gratuitement le jeu PC “Star Wars: The Force Unleashed”, afin de découvrir l’histoire inédite de l’apprenti secret de Darth Vader.

Les abonnés Freebox Delta pour qui Amazon Prime est inclus et les abonnés Freebox Révolution et Pop ayant activé les 6 mois offerts mais aussi tous les autres membres Prime, peuvent profiter de nouveaux jeux gratuits PC chaque semaine avec Prime Gaming.

Du 11 ou 12 juillet, Amazon propose son événement annuel “Prime Day”, à savoir des réductions sur des produits en tout genre sur son site web et mais aussi des remise sur ses différents services comme sur Prime Video, mais aussi Prime Gaming. A cette occasion, le géant de l’e-commerce offre Star Wars : The Force Unleashed Ultimate Sith Edition commercialisé en 2009.



Ce jeu PC d’action développé par LucasArts montrera aux joueurs le côté le plus sombre et le plus profond de la Force dans une histoire qui les verra affronter Luke Skywalker en personne. “The Ultimate Sith Edition inclut toutes les missions originales de Star Wars: The Force Unleashed ainsi que du contenu jusqu’ici uniquement disponible en téléchargement et un tout nouveau niveau bonus exclusif”, apprend-on. L’offre prendra fin le 14 août.

Des contenus de jeux offerts

Prime Gaming n’offre pas seulement des jeux mais aussi des contenus de jeux. Les abonnés Prime peuvent ainsi récupérer un pack Pokemon Go incluant la recherche de partenaire limitée, 3 rencontres avec des Pokémons, 20 Hyper Balls, un incubateur, et la chemise d’avatar GO Fest 2023. Par ailleurs, un Skin Giallo Enduro pour Carla est offert pour les adeptes de Dead Island 2. Un pack de kits de teintures est à récupérer pour Guild War 2.

Pour savoir comment récupérer ces deux jeux, vous pouvez suivre notre tutoriel ou regarder notre vidéo vous expliquant comment faire.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox