Bouygues Telecom s’attaque à Free Mobile avec un nouveau forfait mobile taillé pour voyager cet été

L’opérateur lance une offre 4G “Summer Edition” incluant 200 Go en France métropolitaine, 30 Go en roaming dans plus de “90 destinations”. De quoi rivaliser avec le forfait numéro 1 en France pour voyager sans se ruiner, l’offre 210 Go de Free Mobile ?

Depuis de nombreuses années, Free Mobile propose le seul forfait à moins de 20€ armé pour voyager aux quatre coins du monde (plus de 70 destinations incluses ) avec 25 Go de données par mois. Distancé par l’ex-trublion en 2022 et depuis le début de l’année sur les gains d’abonnés, Bouygues Telecom souhaite changer la donne au moins pendant les vacances d’été.

Afin de rivaliser avec Free Mobile, l’opérateur dégaine un nouveau forfait “Summer Edition” à 19,99€/mois également. L’offre inclut 200 Go en France métropolitaine tout comme le forfait mobile Free mais aussi 30 Go de data à l”étranger, soit 5 de plus que l’offre concurrente visée. Et pour faire la différence, Bouygues Telecom met le paquet sur les destinations incluses, “plus de 90”, soit environ 20 de plus que Free Mobile, sur le papier en tout cas.

Des pays manquants dans l’offre Free Mobile bien que populaires quand il s’agit de voyager, sont ici inclus comme le Maroc, la Corée de Sud, le Japon. Bouygues Telecom se démarque également sur les destinations africaines avec le Cameroun, le Cap-Vert, la Côte d’Ivoire, l’Égypte, Madagascar, le Mali, Maurice et le Sénégal alors que Free Mobile propose l’Afrique du Sud, l’Algérie et la Tunisie.

Points négatifs

Le point faible de l’offre “Summer Edition”, est toutefois la non intégration de la Suisse, pays que propose son rival, sans oublier qu’elle ne permet pas de profiter de la 5G. Par ailleurs Bouygues Telecom gonfle le nombre de destinations incluses, notamment en Europe et DOM grâce au listing de nombreuses îles, comme les Baléares, les Canaries, les Cyclades, les Iles Féroé, Ile de Man, Madère, Martinique, Mayotte, Ile de Rhodes, Saint Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélémy, la Sardaigne, la Sicile et l’île de Wight. Soit 14 destinations sur 90. Certaines auraient peu être rattachées à leur pays d’appartenance. On notera également que les abonnés Bbox ne bénéficient pas de réduction sur cette offre. Les clients Freebox disposent d’avantages, le forfait mobile Free leur revient à 15,99€/mois ou 9,99€/mois (Freebox Pop) avec la data illimitée en France métropolitaine.

Liste des destinations incluses dans l’offre 200 Go Summer Edition de Bouygues Telecom

Europe/DOM :

Acores (Les), Åland (Iles), Allemagne, Andorre, Angleterre, Autriche, Baléares (Les), Belgique, Bulgarie, Canaries (Les), Chypre, Corfou, Crète, Croatie, Cyclades (Les), Danemark, Ecosse, Espagne, Estonie, Féroé (Iles), Finlande, Gibraltar, Grèce, Guadeloupe, Guernesey, Guyane française, Hongrie, Irlande, Irlande du Nord, Islande, Italie, Jersey, La Réunion, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Madère, Malte, Man (Ile de), Martinique, Mayotte, Monténégro, Norvège, Pays de Galles, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Rhodes (île), Roumanie, Saint Pierre-et-Miquelon., Saint-Barthélemy, Saint-Marin, Saint-Martin, Sardaigne, Serbie, Sicile, Slovaquie, Slovénie, Suède, Vatican, Wight (île de).

Afrique :

Algérie, Cameroun, Cap-Vert, Côte d’Ivoire, Égypte, Madagascar, Mali, Maroc, Maurice, Sénégal, Tunisie

Asie :

Chine, Corée du Sud, Émirats arabes unis, Inde, Israël, Japon, Jordanie, Qatar, Thaïlande, Turquie

Amérique :

Argentine, Brésil, Canada, Colombie, Dominicaine (Rép), États-Unis, Mexique

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox