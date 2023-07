Après la fin du partage de mots de passe, Netflix offre une nouvelle possibilité à ses utilisateurs

Le mastodonte américain aux 232,5 millions d’abonnés permet désormais de transférer un profil vers un compte déjà existant.

L’étau se desserre un peu plus sur Netflix. Afin de monétiser les 100 millions d’utilisateurs qui utiliseraient sa plateforme sans payer, le leader mondial de la SVoD a lancé son offensive fin mai sur le partage de compte.

Pour profiter du compte d’un ami, Netflix pousse à passer à la caisse en ajoutant un abonné supplémentaire au compte principal (5,99€), sauf si vous vivez chez lui ou que vous consommez au moins un contenu par mois en se connectant à son WiFi avec votre smartphone. Dans la réalité, beaucoup profitent encore du partage de mots de passe sans être bloqués alors que d’autres ont moins de chance, c’est un peu le jeu de la roulette russe.

En plus de l’ajout d’un utilisateur supplémentaire, Netflix propose également la possibilité de transférer un profil, une fonctionnalité déjà en place depuis novembre. “Toute personne qui utilise votre compte peut transférer un profil vers un nouvel abonnement qu’elle paiera elle-même”, rappelait Netflix le 24 mai dernier.

Près de deux mois plus tard, la plateforme décide de lever une restriction sur cette fonctionnalité en permettant le transfert d’un profil vers un compte déjà existant. Cela peut notamment être utile par exemple pour les jeunes quittant le cocon familial et/ou intégrant une collocation, sans oublier les couples qui commencent à vivre sous le même toi. Ou encore toute personne venant de rompre ou de divorcer.

Pour transférer un profil, il suffit se rendre dans la rubrique dédiée en cliquant sur votre avatar via la version navigateur. Deux possibilités sont bel et bien affichées. En ce qui concerne le transfert vers un compote existant, il sera demandé l’e-mail et le mot de passe du compte vers lequel vous souhaitez migrer votre profil. Netflix permet également de désactiver totalement cette fonctionnalité.

Source : Clubic

