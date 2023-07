Free lance une nouvelle mise à jour de son application Freebox Connect sur iOS

C’est l’heure des corrections et améliorations pour Freebox Connect.

Après avoir lancé sa première télécommande virtuelle fin mai sur Freebox Connect, Free déploie actuellement une nouvelle mise à jour sur iOS de son application incontournable pour gérer au mieux son WiFi et contrôler l’état de vos équipements Freebox.

Dans cette nouvelle version 1.18, les développeurs annoncent avoir apporté des “corrections et améliorations diverses”. Dans le détail, des textes d’explication ont été clarifiés, des images et des couleurs ajustées et quelques bugs mineurs ont été résolus au niveau des messages vocaux, du diagnostic WiFi et du DHCP, nous a précisé l’opérateur.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox