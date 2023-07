Free envoie un mail à ses abonnés Freebox Pop et Delta existants pour leur annoncer un service offert pendant 3 mois

L’abonnement à Disney+ est inclus pendant 3 mois pour les nouveaux abonnés Freebox Pop et Delta mais aussi pour les clients actuels.

Accéder gratuitement à tout Disney+, à la maison, en déplacement et même hors connexion, avec 4 écrans en simultané et jusqu’à 7 profils par compte, c’est possible chez Free. Dans un mail envoyé actuellement aux abonnés actuels concernés, l’opérateur annonce offrir trois mois d’abonnement au grand rival de Netflix (puis 8,99€/mois sans engagement.)

Après avoir offert à plusieurs reprises pendant 6 mois Disney+ aux nouveaux abonnés mais aussi aux clients existants disposant d’une Freebox Pop et Delta (Player Pop/ Devialet), Free a revu à la baisse son offre cette année. Aujourd’hui, le FAI met en avant Secret Invasion, la nouvelle série Marvel Studios à découvrir dès maintenant sur la plateforme du géant américain, laquelle propose également dans son catalogue les contenus issus des mondes Disney, Pixar, Star Wars, National Geographic et Star.

Pour les abonnés actuels, cette offre est accessible sur l’Espace Abonné dans la rubrique Télévision à condition de ne pas être déjà abonnés Disney+. La résiliation prendra effet à la fin de la période de facturation en cours.

