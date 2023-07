Canal+ lance une nouvelle offre canon accessible sur les Freebox et box des autres opérateurs

L’abonnement à l’offre Canal+ et beIN Sports est affichée dès aujourd’hui et jusqu’au 27 juillet à 15,99€/mois pendant 2 ans au lieu de 42,99€/mois. Rendez-vous sur le site Veepee.

Retrouvez des films disponibles 6 mois après leur sortie en salles, près de 300 séries US et internationales par an en exclusivité, 10 à 12 séries de la Création Originale Canal+, et les créations Apple Original avec Apple TV+, l’UEFA Champions League, La Formule 1, des affiches du Top 14 de Rugby ou encore beIN Sports et tous ses droits sportifs à seulement 15,99€/mois, c’est la nouvelle offre lancée ce lundi 17 juillet sur le site d’e-commerce Veepee par la filiale de Vivendi.

Dans le détail, cette offre avec engagement de 24 mois et habituellement proposée à 42,99€/mois, inclut les chaînes Canal+, Canal+ Grand Ecran, Canal+ Sport 360, Canal+ Séries, Canal+ Docs, Canal+ Kids, mais aussi les chaînes beIN Sports.

Accessible sur les décodeurs Canal+, box de Free, Orange, SFR et Bouygues mais aussi sur les écrans connectés (Apple TV, Android TV, consoles PS4/PS5, XBOX (ONE, S, X) ou encore les Smart TV Samsung, cet abonnement permet de regarder vos contenus sur 2 écrans en simultané, l’option TV+ qui donne accès à une variété de chaînes, est offerte pendant 2 mois puis 10€/mois résiliable mensuellement. La plateforme de BD Izneo est également incluse.

L’offre est réservée aux membres Veepee, pour tout nouvel abonnement et toute personne non abonnée aux offres Canal+ au cours du dernier mois.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox