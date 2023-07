Free officialise la mise en place d’un nouveau service dans toutes ses boutiques

Pour ceux qui souhaitent un nouveau smartphone chez Free Mobile à condition de ne pas avoir d’offre Free Flex en cours, l’opérateur annonce la possibilité de lui revendre votre ancien mobile directement en boutique et de bénéficier d’une remise immédiate sur votre nouvel achat.

“Vous avez besoin d’un nouveau téléphone ? Faites désormais estimer votre ancien mobile en quelques clics avec un conseiller en boutique”, a annoncé Free le 13 juillet sur son portail web, confirmant ainsi nos informations du 21 juin dernier.

Deux ans après avoir commencé à vendre des smartphones dans ses boutiques, et seulement 4 mois après le lancement sa nouvelle offre “Reprise mobile”, Free propose à ses abonnés mobile de reprendre leur mobile jusqu’à 500 euros directement dans ses espaces de ventes et conseils. et ce n’est pas tout puisqu’il est possible de bénéficier aussi “d’une remise supplémentaire jusqu’à 100€ grâce au bonus reprise sur une sélection de smartphones”, précise l’opérateur.

Pour ceux qui souhaite un nouveau téléphone, il suffit de se rendre dans un Free Center puis choisir son nouveau mobile avec l’aide d’un conseiller en boutique Free, il estimera avec vous la valeur de reprise de votre ancien mobile en 4 questions. Vous profiterez alors d’une remise immédiate au moment du paiement, égale à la valeur de reprise (et du bonus éventuel) de votre ancien mobile. Rendez ensuite votre ancien mobile au conseiller après l’avoir réinitialisé.

Si vous avez déjà un nouveau téléphone, Free indique qu’il est nécessaire d’estimer la valeur du mobile avec son partenaire Recommerce, notamment via l’outil en ligne ou l’application “Reprise mobile avec Free”. Il vous sera demandé d’envoyer votre mobile gratuitement avec l’étiquette prépayée. Vous recevrez votre paiement rapidement par virement bancaire, sous 5 jours après réception de mon ancien mobile.

Pour pouvoir revendre votre mobile, deux conditions sont nécessaires, vous devez être propriétaire du mobile et ne pas avoir d’offre de location ou Free Flex en cours pour cet équipement. Par ailleurs, la valeur de reprise de votre mobile doit être supérieure à 10€. Si ce n’est pas le cas, vous pouvez faire un geste pour la planète et le déposer dans une des boites de recyclage disponible dans toutes les boutiques Free.

