OQee : Free lance deux améliorations sur iOS pour ses abonnés Freebox

OQee by Free peaufine son style et son guide TV dans une nouvelle mise à jour.

Une nouvelle version 1.31 de l’application TV officielle de Free est désormais disponible sur les iPhone pour les abonnés Freebox. Au rang des évolutions, les titres et les textes adoptent un nouveau style. Par ailleurs, les programmes affichés dans le Guide TV s’actualisent désormais automatiquement.

Le nouveau guide TV lancé récemment (testé par la rédaction), propose notamment de choisir un créneau horaire et d’accéder rapidement à une chaîne grâce à la recherche et au filtrage des chaînes favorites.

Disponible gratuitement pour les abonnés Freebox sur pléthore de supports (mobile, TV connectées, web, Apple TV, Fire TV etc), l’application OQee by Free permet d’accéder jusqu’à 550 chaînes TV en direct dont 220 incluses mais aussi au Replay inclus ainsi qu’à des fonctions avancées comme le contrôle du direct, start-over, et l’enregistrement ainsi qu’à Oqee Ciné.

