Abonnés Freebox Delta, Pop et Révolution : c’est parti pour le Prime Day et “2 jours de ventes flash exceptionnelles”

Coup d’envoi de Prime Day pour tous les membres Prime. Une large sélection de promos dans toutes les catégories de produits sur le site d’Amazon sont à présent disponibles. L’événement dure 48h.

“2 jours de réductions exclusives”, dès aujourd’hui et jusqu’au 12 juillet, à 23h59, les membres Prime peuvent profiter de promotions importantes sur des produits de marques nationales et internationales (Sony, Samsung, HP etc) mais aussi de petites et moyennes entreprises, ou encore sur des appareils Amazon directement sur le site du mastodonte du e-commerce.

Pour les fans de tech, le géant américain permet d’économiser jusqu’à 66% de remise sur les appareils Echo, 44% sur les Fire TV et jusqu’à 38% sur les Echo Show ou encore 48% sur le système de routeur Wi-Fi 6 maillé Amazon eero Pro 6. Même Apple n’est pas en reste, l’iPhone 14, les AirPods 3 et le MacBook Air M1 bénéficient de promotions.

“Pour la seconde année consécutive, les membres Amazon Prime vont pouvoir rechercher le badge de La Grande Boutique des PME françaises pour leur permettre d’identifier plus facilement et plus rapidement les produits provenant de petites et moyennes entreprises ainsi que d’artisans français”, précise Amazon.

Inclus pour les abonnés Freebox Delta, Amazon Prime est également offert pendant 6 mois aux clients Pop et Révolution de quoi profiter du Prime Day.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox