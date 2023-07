Découvrez les nouveaux films et séries gratuits que va ajouter Free dès vendredi sur OQee Ciné

Oqee Ciné s’enrichit une nouvelle fois, avec l’ajout de 6 nouveaux films et série dès demain vendredi

OQEE Ciné, c’est le nouveau service d’AVOD de Free qui propose plus de 500 films et séries gratuits, Celui-ci est disponible sur le player Freebox Révolution, Pop et Free Devialet mais aussi en mobilité via l’application Oqee by Free puis encore via les TV connectées Android TV et les navigateurs.

Et comme chaque vendredi, de nouveaux contenus gratuits sont ajoutés. Cette semaine OQee Ciné déroule le tapis rouge pour la plus célèbre d’entre toutes les blondes : Barbie, alias Margot Robbie que l’on retrouve en hôtesse de l’air aussi drôle que sexy dans la série glamour Pan Am sur les coulisses de la compagnie aérienne mythique des années 60. Ken lui-même n’est pas loin, en la personne de Ryan Gosling qui incarne avec intensité un prof de lycée désabusé dans Half Nelson.

Bombe platine mais pas potiche : l’irrésistible Jessica Simpson éblouit Luke Wilson dans la comédie romantique Blonde ambition.

Blonde toujours, Cécile de France fait tourner les têtes dans Un baiser papillon, film choral émouvant qui réunit une bande d’acteurs à fleur de peau : Elsa Zylberstein, Vincent Perez, Valeria Golino, Jalil Lespert…

Blonds, bruns ou roux, par ces grandes chaleurs, restez au frais et frissonnez devant la saga Urban Legend et Urban Legend 2 : Coup de grâce, dans laquelle Jared Leto, Tara Reid, Jennifer Morrison et Eva Mendes sont harcelés par un serial killer sur le campus.

découvrez les nouveautés de la semaine en vidéo :



