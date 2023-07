Nouveau : Free propose maintenant le choix entre deux formules Netflix incluses avec la Freebox Delta

Désormais, Free laisse aux nouveaux abonnés Freebox Delta, entre l’option Netflix Essentiel et Netflix Standard avec Pub. Quel que soit votre choix, l’option reste évidemment incluse

Depuis mai dernier, Free permet à ses abonnés Freebox Révolution, mini 4K et Pop de souscrire à l’offre AVOD de Netflix avec publicité et d’en profiter via leur Player. Cette solution n’était jusque là pas proposée avec la Freebox Delta puisque cette dernière inclus déjà Netflix Essentiel.

Mais Free vient de faire évoluer cette situation. Désormais, lors de l’inscription à l’offre Freebox Delta, l’abonné a le choix entre Netflix Essentiel qui permet d’accéder au service sur 1 écran et en HD ou Netflix Standard avec Pub, qui permet l’accès au service sur 2 écrans et en full HD. Cette dernière formule est habituellement facturée 5,99€, mais elle est bien sûr incluse sans surcoût avec l’abonnement à la Freebox Delta. Cette possibilité est pour le moment offerte uniquement aux nouveaux abonnés Freebox Delta, lors de l’inscription à cette dernière, mais on peut imaginer qu’il pourrait être proposé également aux abonnés actuels de migrer vers Netflix Standard avec Pub.

Pour rappel, lancée en novembre dernier en France, l’offre “Essentiel avec Pub”, rebaptisée “Standard avec pub” récemment, permet d’accéder à une grande partie du catalogue de Netflix à un tarif plus abordable en échange du visionnage de publicités.

