SFR accusé d’être la source des problèmes de fibre, inclus chez Free veut-il dire gratuit ? Vos meilleures réactions à l’actualité de Free et des télécoms

Univers Freebox traite de l’actualité de Free et des télécoms et a toujours été un espace où la communauté pouvait s’exprimer. Parfois, les réponses sont très drôles, ou très pertinentes, mais il faut se plonger dans les commentaires pour découvrir les bons mots de nos lecteurs. Nous vous proposons alors notre petite sélection dans ce “Best-Of”.

Des chaînes TV trop spécifiques ?

Orange, Free, SFR, Bouygues Telecom et Canal+ ont signé un accord de distribution avec l’État monégasque pour diffuser sa nouvelle chaîne TVMonaco dont le lancement est prévu à la rentrée. La chaîne entend proposer de nombreux contenus pour faire rayonner Monaco à l’international. Un programme assez spécifique, au point que certains considèrent qu’il s’agit d’une chaîne inutile puisqu’ils ne la regarderont pas. Bien malin qui sera capable de prédire l’avenir de cette chaîne, mais l’avantage d’une telle diversité reste le fait de satisfaire tous les goûts.

Oqee Ciné, c’est gratuit ou non ?

La plateforme AVOD de Free lancée il y a peu a encore des points sur lesquels elle doit s’améliorer selon les résultats de notre sondage sur l’intérêt porté à la plateforme. La majorité des votants ont en effet exprimé au moins un désintérêt ou une critique à l’encontre de la plateforme. Si certains considèrent qu’ils font preuve d’ingratitude face à un service gratuit, d’autres pour leur part n’y voient qu’une critique constructive. Enfin, des Freenautes soulignent qu’un abonnement Freebox reste nécessaire pour bénéficier du service, il ne s’agirait donc pas forcément d’un service “gratuit” à proprement parler. D’autres arguent qu’il est payé par le visionnage de publicités, le fameux “temps de cerveau disponible”… Un débat qui ne date pas d’hier avec l’importance prise par le modèle de financement publicitaire très en vogue sur les plateformes de streaming comme YouTube.

Des mesures pour la cybersécurité qui rendent méfiants

Aujourd’hui lors du Conseil des ministres, un projet de loi ayant pour but de “sécuriser et réguler l’espace numérique” va être dévoilé. Ce projet de loi porté par le ministre délégué chargé de la transition numérique et des télécommunications, Jean-Noël Barrot devrait apporter une palette d’outils pour limiter les abus sur Internet. Ce projet comporte 5 mesures fortes, le filtre anti-arnaques, le bannissement des cyberharceleurs, le blocage administratif des sites porno, le blocage des médias de propagande et l’interopérabilité du Cloud. Des mesures qui semblent à première vue être assez positives, mais qui font craindre à certains internautes des dérives…

Amazon se la joue Canal ?

Amazon annonce la création d’une nouvelle structure “Amazon MGM Studios Distribution”. Objectif : proposer ses “Amazon Originals” et d’autres titres de son catalogue à d’autres acteurs. Pour l’heure, pas de contrat encore annoncé avec ces derniers mais certains y voient une certaine ressemblance avec ce que peut proposer Canal+. Que vaudra ce changement de modèle de la firme américaine ? L’avenir nous le dira.

Problèmes de fibre: SFR en prend pour son grade

À Herblay-sur-Seine, dans le Val-d’Oise, la situation devient de plus en plus insupportable pour les administrés comme pour la municipalité. Un comble pour la ville qui a été “l’une des premières à avoir été fibrée“. Le souci réside dans un échange de sourd avec l’opérateur d’infrastructure concernant les malfaçons observées dans la commune, XP-Fibre. Cette filiale de SFR est souvent critiquée par les municipalités qui subissent des problèmes par rapport au raccordement à la fibre optique et certains lecteurs commencent à se demander s’il ne faudrait pas la sanctionner très fortement. Cependant, il est bon de rappeler que d’autres opérateurs sont critiqués pour ce type de problèmes, SFR n’a pas le monopole des sous-traitants peut soigneux.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox