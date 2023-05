Face aux malfaçons de la fibre de SFR, l’une des premières villes fibrées de France en a assez

Les dysfonctionnements et problèmes de raccordement de fibre poussent l’élu à envisager des mesures drastiques.

À Herblay-sur-Seine, dans le Val-d’Oise, la situation devient de plus en plus insupportable pour les administrés comme pour la municipalité. Un comble pour la ville qui a été “l’une des premières à avoir été fibrée“.

Philippe Rouleau, maire de la ville, a échangé à multiple reprise avec XP-Fibre et sa maison mère SFR, en charge du déploiement sur le territoire. « J’ai envoyé des lettres recommandées, fait des visios avec l’Arcep, je ne sais combien de réunions avec SFR, XP-fibre en l’occurrence ».

Il explique que la situation est assez particulière, avec le déploiement dans sa commune de points de mutualisation permettant de raccorder 1000 abonnés. “Ce n’est pas un problème de dimensionnement, mais de temps de latence pour ouvrir une ligne” affirme-t-il. Ainsi, à son sens, réparer les armoires n’est pas suffisant et “l’Arcep n’a pas bien organisé leur gestion“.

Les témoignages s’accumulent concernant des coupures de réseau et des problèmes de riverains. Face à la situation, Philippe Rouleau explique être prêt à prendre des mesures : “J’envisage d’attaquer l’Arcep pour non-assistance à personne en danger. Je défends l’idée qu’il n’y ait qu’un opérateur qui gère l’ensemble des raccordements pour tous. Le cadenas à code, ce n’est pas la solution et les serrures à triangle sont forcées. On a poussé les gens à s’équiper de la fibre. Donc aujourd’hui, quand celle-ci ne fonctionne pas, vous n’avez ni télé, ni ordinateur, ni alarme et parfois même plus de téléphone ! C’est d’autant plus terrible pour ceux qui ont des systèmes d’appel pour leur santé. L’exaspération est totale ! Les gens sont tellement exaspérés qu’ils voudraient repasser par l’ADSL. C’est un scandale national. L’Arcep est le gendarme des télécoms. Heureusement que la gendarmerie est plus efficace que ça !”

Source : La Gazette Val d’Oise

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox