Un nouveau projet de réforme de l’audiovisuel public bientôt examiné

Accélérer la transition numérique, créer une holding ou encore garantir l’indépendance des médias publics… La proposition de loi sera examinée le 12 juin prochain.

Vers une nouvelle réforme complète d’une loi qui a déjà 37 ans. Le sénateur du Val-de-Marne Laurent Lafon a déposé une nouvelle proposition de loi qu’il présentera le 12 juin.

La loi est composée de deux chapitres avec notamment un chantier stratégique : la transition numérique. « Malgré sa puissance, l’audiovisuel public a réagi très tardivement pour passer au numérique. Celui qui a réagi le plus rapidement sur cette question, c’est ARTE » explique le sénateur.

“Il y a une vraie réflexion à avoir face à l’environnement extrêmement mouvant dont les évolutions sont en cours et ne sont pas achevées. Il faut se demander comment l’audiovisuel peut agir de manière rapide” affirme-t-il. Ainsi, cette loi envisage par exemple une coopération plus étroite entre l’Arcom et le pouvoir politique en place. D’autres questions, comme la mise en avant des chaînes publiques sur les interfaces de TV connectées ou de décodeurs, doivent également être abordées.

Cette proposition entend par ailleurs garantir l’indépendance des médias publics, surtout à travers la création de France Médias, qui serait « chargée de définir les orientations stratégiques des sociétés France Télévisions, Radio France, France Médias Monde et Institut national de l’audiovisuel ». Une idée déjà suggérée en juin dernier. La proposition entend faire en sorte que l’État détienne directement la totalité du capital de cette société, avec une structure complètement indépendante. « Cette holding qui regroupe différents acteurs pourra être un interlocuteur plus puissant, avec plus de force par rapport à l’État, par rapport à Bercy en particulier et aux partenaires privés »

Source : Public Sénat

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox